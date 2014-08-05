تنسيق «الجامعات الخاصة»: طب 94% وصيدلة 85% وهندسة 80%

وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على الحد الأدني للتقدم للجامعات الخاصة للمرحلة الثانية، ويشمل ذلك 94% للطب، 85% للصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، 80% للهندسة، 70% للحاسبات، 68% للتكنولوجيا الحيوية، 65% لباقي الكليات.. وهذه الدرجات هي الحد الأدنى للتقدم للكليات وليس القبول بها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الثلاثاء، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالي وذلك بمقر الوزارة.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة الدلتا، وزيادة عدد المقبولين بكلية الفنون التطبيقية بجامعة 6 أكتوبر إلى 250 طالبًا، وبدء الدراسة بجامعة بدر بكلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية بحد أقصى 500 طالب سنويًا، وزيادة عدد الطلاب بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية إلى 300 طالب، وزيادة عدد الطلاب بكلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية إلى 400 طالب، وزيادة الأعداد بكلية الفنون والتصميم بجامعة فاروس إلى 200 طالب، مع السماح ببدء الدراسة بقسمي فنون الميديا والتصوير.

ووافق المجلس على زيادة أعداد المقبولين بالجامعات الخاصة بنسبة 10% من الأعداد المقررة مع الموافقة على تقديم منح مجانية للطلاب بزيادة بنسبة 5% من الأعداد المقررة من قبل.

وأكد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع على أهمية جودة التعليم في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، وذلك بما ينعكس إيجابياً على مستوى إعداد وتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وأضاف أن الجامعات الخاصة والأهلية تعد رافداً مهماً من روافد التعليم الجامعي بشرط الالتزام بالقواعد والقوانين المعمول بها.

وشدد على ضرورة مراعاة ظروف المجتمع فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية، وأكد المجلس على التزام الجامعات الخاصة بحد أقصى للزيادة السنوية للمصروفات في حدود 5%.