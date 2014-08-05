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جامعة مصر للعلوم تنظم مسابقة للكشف عن الألغام

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جامعة مصر للعلوم تنظم مسابقة للكشف عن الألغام جامعة مصر للعلوم تنظم مسابقة للكشف عن الألغام

نظمت الجمعية الروبوتية التابعة لمعهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات العالمى، فرع جامعة للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة "IEEE""، المسابقة الروبوتية السنوية الدولية، تحت عنوان،" نحو عالم خالى من الألغام الأرضية" لعام 2014 لفحص تقييم أعمال المشاركين فى مسابقة بناء روبوت يتحكم عن بعد "ذاتى التحكم" قادراً على تحديد أماكن البحث عن الألغام المضادة للأفراد تحت الأرض وفوقها المتمثلة فى الذخائر التى لم تنفجر بعد من مخلفات الحروب.

وقال أحمد عادل، نائب رئيس فرع المنظمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تستضيف اليوم مسابقة كشف الألغام، ووصل 3 فرق من الجامعة إلى النهائى، ويشارك بالمسابقة مجموعة فرق من الجامعات المصرية والمدارس، يقوموا باختراع إنسان إلى للكشف على الألغام.

وأضاف عادل، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إن الفرق الثلاثة الفائزين فى المسابقة سيمثلون مصر الشهر المقبل فى البرتغال، ويشارك بالمسابقة أكثر من 16 جامعة ومعهد هندسى، وعدد من المدارس الابتدائية والاعدادية.
> وضمت المسابقة فرقا من دول مصر والبرتغال وبوليفيا والصين وفرنسا والبرازيل وإيطاليا وكينيا والولايات المتحدة الأمريكية وممثلى البرامج التعليمية فى جميع أنحاء العالم، إضافة للمشاركة التى تمت للعديد من الجامعات والمعاهد والمراكز والاكاديميات والهيئات البحثية بمصر منها الجامعة الألمانية بالقاهرة وعين شمس وطنطا ومصر للعلوم والتكنولوجيا بمصر وأسيوط والعلوم الحديثة والآداب والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومعهد العاشر من رمضان التكنولوجى العالى.


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