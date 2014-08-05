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تهديد صريح من زوجة البلتاجي لــ ” السيسي ”

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تهديد صريح من زوجة البلتاجي لــ ” السيسي ” تهديد صريح من زوجة البلتاجي لــ ” السيسي ”

قالت الدكتورة سناء عبد الجواد، زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، إنه تم تجديد حبس نجلها انس البلتاجي، أمس، بسجن ليمان طرة إلي أربعة أشهر أخرى. وأضافت في بيان لها اطلعت "المصريون" علي نسخة منه: "بذلك تمر سنة اعتقال كاملة في قضية محبوس علي ذمتها بدون أي تحقيق إلي الآن". وتابعت "عبد الجواد": "من يدفع ثمن هذه السنة من عمره من يدفع ثمن حرمننا منه من يدفع ثمن تعطيله عاما دراسيا كاملا قضاه في الاعتقال؟! ويدخل عليه عام أخر". وأكملت: "ستدفعون أنتم أيها الانقلابيون هذه الأثمان كلها قريبًا ثمن قتل ابنتي الشهيدة بإذن الله أسماء البلتاجي ثمن اعتقال زوجي البطل محمد البلتاجي الذي لا تهمه له إلا أنه رمز من رموز ثورة يناير وثمن اعتقال ابني أنس البلتاجي الذي ليس له تهمه إلا أنه ابن البلتاجي ستدفعون كل هذه الأثمان عاجلاً" على حد قولها قائلة: ''ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون''.

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