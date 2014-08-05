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خبــر مفــرح يعلنه أستاذ كبد عن علاج فيروس C

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خبــر مفــرح يعلنه أستاذ كبد عن علاج فيروس C خبــر مفــرح يعلنه أستاذ كبد عن علاج فيروس C

أكد الدكتور عادل الركيب أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى، أن الدولة ستتبنى العلاج "بالسوفالدى" على نفقتها، وخلال الـ3 سنوات القادمة سيكون فيروس سى مثل علاج الانفلونزا، والمريض سيعالج خلال 15 يوما فقط.
وأضاف الركيب، خلال لقاء له ببرنامج " فى يوم" على فضائية دريم2، أن "سوفالدى" المقرر طرحه لعلاج فيروس سى تم اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية فى شهر ديسمبر من عام 2013.
وأشار الى ان الأمريكان بدأوا استخدامه فى يناير من العام الجارى، مشيرا إلى أنه كان من المقرر طرح الدواء فى شهر يونيو الماضى لكن تم تأخير طرحه لإجراء التجارب عليه فى مصر
وأوضح أن "سوفالدى" يعالج فيرس سى بنسبة تتعدى 90% ، موضحاً أن عدد مرضى فيروس سي في مصر يزيد عن 9 ملايين، مؤكدا أن الإصابة السنوية تتعدى ال200 ألف مصاب.

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