وكيل ”الدينية” سابقا: الجن كلمنى وأطفأت حريقاً فى قنا بالقرآن

قال علاء حسنين، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب سابقاً، إن الجن يعتبر خرافة إذا لجأ المواطنون للدجل والشعوذة ولكن الجن والسحر مذكوران فى القرآن.

وروى "حسنين" فى برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مع الإعلامى "خالد صلاح" فى حلقة خاصة عن عالم الجن والشعوذة، إنه كان هناك حريق فى قنا فى فرشوط وكانت البلدة تحترق بالكامل وعندما كانت المطافئ تحاول أن تطفىء حريقا فى منزل فى أول القرية، يشب حريق فى منزل فى آخر القرية.

وتابع "حسنين" أنه عندما ذهب وقرأ بعض الآيات القرآنية أمام الناس انطفأت النار وقاموا بتنظيم حفل له.

وروى "حسنين" إنه عند قراءته لسورة "يس" حدثت هزة فى منزله وعند استعاذته بالله كثيراً سمع صوتا يقول له "ما أنا بشيطان رجيم ونحن من الجن المؤمن أحببناك لقراءتك سورة يس ونحن نريد أن نعلمك علما ينتفع به الناس".

شبكةعيونالإخبارية

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