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رسالة شديدة اللهجة من السعودية لـ«أمريكا»

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رسالة شديدة اللهجة من السعودية لـ«أمريكا» رسالة شديدة اللهجة من السعودية لـ«أمريكا»

قالت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية، إن المملكة العربية أرسلت رسالة شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ترفض فيها بشكل قاطع بقاء رئيس الوزراء العراقي "نور المالكي" في منصبه لولاية ثالثة.

وزعم مصدر للصحيفة، أن وزير الخارجية السعودي "سعود الفيصل" بعث برسالة إلى نظيره الأمريكي "جون كيري" خلال اجتماعهم الأخير في باريس لمناقشة القضية العراقية، بحضور وزير الخارجية الإماراتي "عبد الله بن زايد" ونظيره الأردني "ناصر جودة"، مؤكدين على رفضهم القاطع لعودة أو بقاء "المالكي" إلى منصب رئيس الوزراء.

وقال الفيصل: إن واشنطن لا ينبغي أن تنظر حتى إلى مثل هذا الخيار، لافتا إلى أن الحكومات العربية المجاورة لا تتعاون مع "المالكي" ولن ترحب بوجوده، مضيفا أن السعودية لن تقبل أي ضغوطات أمريكية حول هذا الصدد.

وأوضح المصدر أن وزير الخارجية السعودي هو المسئول الوحيد الذي تحدث في الاجتماع بشأن عدم بقاء "المالكي" في منصبه.

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