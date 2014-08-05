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السعودية تمنع مواطنيها من الزواج بنساء 4 دول

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السعودية تمنع مواطنيها من الزواج بنساء 4 دول السعودية تمنع مواطنيها من الزواج بنساء 4 دول

منعت المملكة العربية مواطنيها من الزواج بنساء أربع دول، للحد من تفاقم ظاهرة العنوسة بالمملكة، بحسب صحيفة "مكة".

وذكرت الصحيفة أنه لن يكون بمقدور السعوديين الزواج من مواطنات أربع جنسيات، هي: التشادية والبنجلاديشية والباكستانية، والبرماوية"، التي تجاوز عددها في السعودية وفق إحصاءات غير رسمية 500 ألف نسمة.

وتعد مكة المكرمة أكثر المدن احتضانا لتلك الجالية، فيما يتوجب على الراغب بالزواج من مغربية تجهيز صحيفة سوابق، وموافقة زوجته الأولى رسميا.

واعتبر مدير شرطة العاصمة اللواء عساف القرشي أن طلبات زواج السعوديين من خارج المملكة تتم عبر قنوات رسمية وفق شروط من بينها: ألا يقل عمر المتقدم للزواج عن 25 عاما وتقديمه مع الطلب ورقة تعريف من قبل عمدة الحي الذي يقطنه، كما يجب عليه تقديم صور من ثبوتياته الرسمية وكرت العائلة، وفي حال وجود زوجة على عصمته فإنه يطلب منه تقديم تقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي يثبت إصابتها بالمرض كالسرطان أو الشلل أو عجزها عن الإنجاب.

وأضاف القرشي: «بالنسبة لمن كانت على عصمته زوجة وانتهى الزواج بالطلاق فإنه يكتفى بتقديمه صك الطلاق على أن يكون مضى عليه 6 أشهر، مشيرا إلى أن شرطة العاصمة المقدسة هي جهة استقبال طلبات الراغبين بالزواج من أجنبيات، وهي بدورها تقوم برفعها لإمارة المنطقة بحسب اختصاصها لاستكمال إجراءاتها وفق الأنظمة.

وأوضح أن الجنسيات التي تم استبعادها من طلبات الزواج تشمل «البنجلاديشية والبرماوية والتشادية، والباكستانية من أصول برماوية».

وفي ذات السياق كشف مصدر لـ«مكة» أن المغرب، وفيما يخص طلبات زواج السعوديين من مواطناتها، تشترط أن يرفق المتقدم للزواج من مغربية صحيفة سوابقه؛ للتأكد من خلوها من الجرائم الخطرة واستخدام الممنوعات، والتشديد على موافقة الزوجة رسميا للخاطب من مغربية في حال كانت على عصمته زوجة أخرى.

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