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حسين سالم يتبرع لصندوق تحيا مصر

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حسين سالم يتبرع لصندوق تحيا مصر حسين سالم يتبرع لصندوق تحيا مصر

كشف رجل الأعمال حسين سالم عن حقيقة تبرعه لصندوق تحيا ، مشيرا إلى أنه خصص مبلغا ماليا كبيرا للتبرع به للصندوق ولكن الحجز على أمواله وتجميدها يحول دون تنفيذ الخطوة.

وقال سالم إنه بسبب تجميد أمواله لا يستطيع أن يتم الإجراءات الفعلية للتبرع بالمبلغ.

وأضاف: إن محاميه كان قد تقدم في عهد المعزول بعدة مبادرات جادة لحل الأزمة لكن الإخوان تعمدوا فرض الحراسة على جميع أمواله وممتلكاته.

وتمنى سالم أن يصل لطريقة للتسوية والاتفاق مع الحالية من أجل الإفراج عن أمواله والتبرع بجزء منها لصندوق تحيا مصر، وعودته لمصر مرة أخرى وضخ استثمارات جديدة في قطاع السياحة.

كان نشطاء "فيس بوك" قد تداولوا معلومات عن قيام حسين سالم بالتبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ مالي كبير لدعم مصر.

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