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مرسى فى مناهج التعليم: جاء منتخبا وثار عليه الشعب لعدم تحقيق طموحاته

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مرسى فى مناهج التعليم: جاء منتخبا وثار عليه الشعب لعدم تحقيق طموحاته مرسى فى مناهج التعليم: جاء منتخبا وثار عليه الشعب لعدم تحقيق طموحاته

كشفت الدكتورة نوال شلبى، مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم، أنه تم ذكر الرئيس الأسبق محمد مرسى فى الوحدة الأخيرة لكتاب التربية الوطنية لطلاب الصف الثالث الثانوى.

وأشارت نوال شلبى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أنه لم يتم التطرق إلى الأحداث بشكلٍ كبير، نظرا لكونها وقائع تاريخية تحتاج إلى وقت لتدوينها، وفقا لما تعارف عليه من سرد للأحداث التاريخية.

وأضافت أنه من أهم العبارات التى جاءت عن الرئيس الأسبق جملة "أنه جاء إلى الحكم منتخبا، غير أن الشعب ثار عليه لأنه لم يحقق طموحاته وأحلامه ولم يحدث تغييرا حقيقيا".

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