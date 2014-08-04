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بالصور.. «ماراثون الجاموس» في بالي

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في «نيجارا» غرب بالي، اتفق المزارعون على تنظيم مارثوان أو سباق للجاموس البري بقيادتهم مع انتهاء موسم الحصاد، على أن يحصل الفائز على الجاموستين اللاتي يتسابق بهما.

وتتولى زوجات الفلاحين تصميم زي الجاموس قبل السباق، وخاصة تاج الرأس الملون، ويرجع السباق إلى تاريخ الثقافة الهندوسية في بالي، وينتظره العديد من السائحين لمشاهدته.

ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، الاثنين، صورا للسباق الجديد الذي نظمه فلاحي «نيبال» قبل بدء موسم الزراعة الجديد.

Balinese men race the decorated buffaloes during the Makepung race, and can reach speeds of up to 30mph

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