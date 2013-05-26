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سكرتير عام "الموسيقيين": لم يتم التحقيق مع مصطفى كامل اليوم.. ولا تزوير في الانتخابات

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سكرتير عام "الموسيقيين": لم يتم التحقيق مع مصطفى كامل اليوم.. ولا تزوير في الانتخابات سكرتير عام "الموسيقيين": لم يتم التحقيق مع مصطفى كامل اليوم.. ولا تزوير في الانتخابات

كتب : هشام أمين منذ 29 دقيقة

قررت نيابة استئناف القاهرة تأجيل الاستماع لأقوال نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، في الاتهامات الموجهة ضده من الفنان إيمان البحر درويش، النقيب السابق، الذي اتهمه بتزوير أوراق ترشحه لانتخابات نقابة المهن الموسيقية، وتزوير جداول الانتخابات.

وأكد أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، في تصريح لـ"لوطن"، أن مصطفى كامل يمارس مهام عمله كنقيب للموسيقيين، ولم يتم التحقيق معه اليوم، كما أعلن البعض، وأن كل أوراق الانتخابات سليمة، ولا يوجد أي شبهة تزوير فيها، وأن بلاغات إيمان البحر مجرد بلاغات كيدية، وليس بها أي مستندات قانونية.

وأضاف أنه تم شطب عضوية إيمان البحر درويش كعضو عامل في تاريخ 25 يوليو عام 2011، وتم تحويله إلى عضو منتسب، وهو لم يطعن على قرار المجلس خلال المدة القانونية، ولذلك أصبح القرار نافذا بعد 60 يوما، وأصبح من وقتها عضوا منتسبا ولذلك أصبح مكان النقيب شاغرا، وقررت الجمعية العمومية للنقابة إجراء انتخابات جديدة وفاز بها مصطفى كامل.

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