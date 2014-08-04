مفاجأة .. الإخوان يتعاونون مع داعش ضد السيسي

نقلت صحيفة عكاظ السعودية رصد الأجهزة الأمنية المصرية عدة اتصالات بين أعضاء تنظيم «داعش» وعدد من قيادات جماعة الإخوان الهاربين للقيام بعمليات إرهابية خلال ذكرى فض اعتصام «رابعة».



وقال مصدر أمني مسئول: «رصدنا اتصالات عديدة خلال الساعات الماضية بين عدد من قيادات تنظيم داعش في في سوريا، من بينهم عمر الدمياطي وأبو عبد الله المقدسي مع عادل قطامش نائب محافظ سيناء إبان حكم الإخوان».



وكشف المصدر الأمني أن الاتصالات تأتى للتنسيق مع أنصار جماعة الإخوان «الإرهابية» للقيام بعدة عمليات تخريبية داخل البلاد، بالتزامن مع الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، والذي يوافق يوم 14 أغسطس الجاري، مؤكدا أن أجهزة الأمن تقف لهؤلاء بالمرصاد.

شبكةعيونالإخبارية

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