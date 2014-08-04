أخبار عاجلة

8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية -
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين -
شقيق «قاضي الحشيش»: مبارك والعادلي برؤوا في قضايا فساد «إشمعنى أخويا» -
8 الصبح - سألنا البنات .. إيه أكتر سبب تافهه يخليكي تعيطي ؟؟؟؟ .. "الكتكوت لما يبوظ" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

مفاجأة .. الإخوان يتعاونون مع داعش ضد السيسي

Google+ Print
مفاجأة .. الإخوان يتعاونون مع داعش ضد السيسي مفاجأة .. الإخوان يتعاونون مع داعش ضد السيسي

نقلت صحيفة عكاظ رصد الأجهزة الأمنية المصرية عدة اتصالات بين أعضاء تنظيم «داعش» وعدد من قيادات جماعة الإخوان الهاربين للقيام بعمليات إرهابية خلال ذكرى فض اعتصام «رابعة».

وقال مصدر أمني مسئول: «رصدنا اتصالات عديدة خلال الساعات الماضية بين عدد من قيادات تنظيم داعش في في سوريا، من بينهم عمر الدمياطي وأبو عبد الله المقدسي مع عادل قطامش نائب محافظ سيناء إبان حكم الإخوان».

وكشف المصدر الأمني أن الاتصالات تأتى للتنسيق مع أنصار جماعة الإخوان «الإرهابية» للقيام بعدة عمليات تخريبية داخل البلاد، بالتزامن مع الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، والذي يوافق يوم 14 أغسطس الجاري، مؤكدا أن أجهزة الأمن تقف لهؤلاء بالمرصاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

الفاينانشيال تايمز: زيارة السيسي اعتمادًا رمزيا له.. ونقطة تحول في علاقة البلدين

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي