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كوريا الجنوبية تعقد اجتماعا طارئا لمواجهة فيروس «إيبولا»

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ذكر تقرير إخباري أن الكورية الجنوبية ستعقد، الإثنين، اجتماعا طارئا لمناقشة تدابير حول ظاهرة انتشار فيروس «إيبولا» في العالم.

ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن مكتب تنسيق شؤون الدولة، قرار الحكومة بعقد اجتماع طارئ الاثنين، بعد ورود معلومات تفيد بانتشار فيروس «إيبولا» في غرب أفريقيا وأن نسبة الوفيات من المصابين به وصلت إلى 70%.

وتعتزم الحكومة مناقشة سلامة المسافرين والجاليات المقيمة في الخارج وتعزيز الإجراءات الوقائية وتسيير حملات ترويجية لعامة الشعب.

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