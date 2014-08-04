«سرايا القدس» تعلن مقتل أحد قادتها في قصف إسرائيلي شمالي غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، فجر الاثنين، عن مقتل أحد قادتها في منطقة شمالي قطاع غزة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة جباليا شمالي القطاع.

وقالت سرايا القدس في تصريحات صحفية، إن «قائد سرايا القدس في لواء الشمال (شمالي غزة) دانيال منصور استشهد بقصف صهيوني استهدف احد المنازل في جباليا».

وكانت «السرايا» قد أعلنت في وقت سابق الأحد، عن مقتل 5 من مقاتليها في غارات إسرائيلية منفصلة في أنحاء القطاع.

وتسببت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ 29 يومًا على التوالي، بمقتل 1819 فلسطينيين بينهم 401 طفلا و238 امرأة و74 مسنًا، وإصابة نحو 9420 آخرين، بجراح متفاوتة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.