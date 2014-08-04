«ناعوت»: فهمت مبرر فتوى «برهامي» بترك الزوجة للمغتصبين لأنه هرب من التجنيد

قالت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، إن الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، «هارب من التجنيد»، واتهمته بـ«انعدام الوطنية».

وقالت «ناعوت» في حسابها على «تويتر»، الاثنين: «الآن فقط فهمت مبرر فتوى الشيخ برهامي بأن تترك زوجتك للمغتصبين حفاظا على حياتك، لأنه تهرب من التجنيد في شبابه، الجيش المصري مصنع الرجال»، بحسب قولها.

وأضافت «ناعوت» في صفحتها على «فيس بوك»: «أتوجه بالشكر للشيخ المحترم ياسر برهامي لتهربه من التجنيد زمان، ما يضمن لنا حرمانه من الترشح للبرلمان وهذا في صميم صالح مصر، ألف شكر على انعدام وطنيتك وتقصيرك في خدمة بلادي».