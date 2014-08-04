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ننشر مواقيت الصلاة فى جميع محافظات مصر اليوم الاثنين

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ننشر مواقيت الصلاة فى جميع محافظات مصر اليوم الاثنين ننشر مواقيت الصلاة فى جميع محافظات مصر اليوم الاثنين

ينشر "اليوم السابع" مواقيت الصلاة فى جمهورية العربية، اليوم الاثنين، حسب التوقيت المحلى بجميع المحافظات:

محافظة القاهرة:
> الفجر 4:39 ص- الشروق 6:16ص أذان الظهر 1:01م أذان العصر 4:38م أذان المغرب 7:48م أذان العشاء 9:13م.

الإسكندرية:
> الفجر 4:41ص الشروق 6:20ص أذان الظهر 1:07م أذان العصر 4:46م أذان المغرب 7:55م أذان العشاء 9:22م.

الجيزة:
> الفجر 4:40ص الشروق 6:17ص أذان الظهر 1:02م أذان العصر 4:38م أذان المغرب 7:48م أذان العشاء 9:13م.

الزقازيق:
> الفجر 4:37ص الشروق 6:14ص أذان الظهر 1:00م أذان العصر 4:38م أذان المغرب 7:48م أذان العشاء 9:13م.

الفيوم:
> الفجر 4:43ص الشروق 6:19ص أذان الظهر 1:03م أذان العصر 4:39م أذان المغرب 7:48م أذان العشاء 9:12م.

المنيا:
> الفجر 4:47 ص الشروق 6:22ص أذان الظهر 1:03م أذان العصر 4:37م أذان المغرب 7:46م أذان العشاء 9:9م.

بنى سويف:
> الفجر 4:43 ص الشروق 6:19ص أذان الظهر 1:02م أذان العصر4:37م أذان المغرب 7:47م أذان العشاء 9:10م.

سوهاج:
> الفجر 4:48ص الشروق 6:20ص أذان الظهر 1:00م أذان العصر 4:30م أذان المغرب 7:40م أذان العشاء 9:01م.

قنا:
> الفجر 4:45ص الشروق 6:17ص أذان الظهر 12:56م أذان العصر 4:25م
> أذان المغرب 7:35م أذان العشاء 8:56م.

الإسماعيلية:
> الفجر 4:34ص الشروق 6:11ص أذان الظهر 12:57م أذان العصر 4:35م أذان المغرب 7:44م أذان العشاء 9:10م.

السويس:
> الفجر 4:34ص الشروق 6:11ص أذان الظهر 12:56م أذان العصر 4:33م أذان المغرب 7:42م أذان العشاء 9:07م.

أسوان:
> الفجر 4:50ص الشروق 6:19ص أذان الظهر 12:55م أذان العصر 4:20م أذان المغرب 7:31م أذان العشاء 8:50م.

بورسعيد:
> الفجر 4:31ص الشروق 6:10ص أذان الظهر 12:57م أذان العصر 4:36م
> أذان المغرب 7:46م أذان العشاء 9:12م.

شرم الشيخ:
> الفجر 4:34ص الشروق 6:08ص أذان الظهر 12:49م أذان العصر 4:22م أذان المغرب 7:32م أذان العشاء 8:54م.

كفر الشيخ:
> الفجر 4:37ص الشروق 6:16ص أذان الظهر 1:03م أذان العصر 4:42م أذان المغرب 7:51م أذان العشاء 9:17م.

الأقصر:
> الفجر 4:46ص الشروق 6:18ص أذان الظهر 12:56م أذان العصر 4:25م
> أذان المغرب 7:35م أذان العشاء 8:55م.

العريش:
> الفجر 4:51ص الشروق 6:24ص أذان الظهر 1:03م أذان العصر 4:34م
> أذان المغرب 7:44م أذان العشاء 9:05م.

المنصورة:
> الفجر 4:39ص الشروق 6:17ص أذان الظهر 1:03م أذان العصر 4:40م أذان المغرب 7:49م أذان العشاء 9:15م.

أسيوط:
> الفجر 4:48 ص الشروق 6:21ص أذان الظهر 1:02م أذان العصر 4:33م أذان المغرب 7:43م أذان العشاء 9:05م.

دمنهور:
> الفجر 4:39ص الشروق 6:18ص أذان الظهر 1:05م أذان العصر 4:43م أذان المغرب 7:52م أذان العشاء 9:19م.

طنطا:
> الفجر 4:38ص الشروق 6:16ص أذان الظهر 1:03م أذان العصر 4:41م أذان المغرب 7:50م أذان العشاء 9:16م.

مرسى مطروح:
> الفجر 4:51ص الشروق 6:30ص أذان الظهر 1:18م أذان العصر 4:57م أذان المغرب 8:03م أذان العشاء 9:33م.

الغردقة:
> الفجر 4:38ص الشروق 6:11ص أذان الظهر 12:52م أذان العصر 4:23م أذان المغرب 7:33م أذان العشاء 8:55م.

المنوفية:
> الفجر 4:39ص الشروق 6:17ص أذان الظهر 1:03م أذان العصر 4:40م أذان المغرب 7:49م أذان العشاء 9:15م.

بنها:
> الفجر 4:38ص الشروق 6:16ص أذان الظهر 1:02م أذان العصر 4:39م أذان المغرب 7:49م أذان العشاء 9:14م.

دمياط:
> الفجر 4:33ص الشروق 6:12ص أذان الظهر 12:59م أذان العصر 4:39م أذان المغرب 7:48م أذان العشاء 9:15م.

العين السخنة:
> الفجر 4:36ص الشروق 6:13ص أذان الظهر 12:57م أذان العصر 4:33م أذان المغرب 7:42م أذان العشاء 9:07م.


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