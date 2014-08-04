ننشر مواقيت الصلاة فى جميع محافظات مصر اليوم الاثنين

ينشر "اليوم السابع" مواقيت الصلاة فى جمهورية مصر العربية، اليوم الاثنين، حسب التوقيت المحلى بجميع المحافظات:

محافظة القاهرة:

> الفجر 4:39 ص- الشروق 6:16ص أذان الظهر 1:01م أذان العصر 4:38م أذان المغرب 7:48م أذان العشاء 9:13م.

الإسكندرية:

> الفجر 4:41ص الشروق 6:20ص أذان الظهر 1:07م أذان العصر 4:46م أذان المغرب 7:55م أذان العشاء 9:22م.

الجيزة:

> الفجر 4:40ص الشروق 6:17ص أذان الظهر 1:02م أذان العصر 4:38م أذان المغرب 7:48م أذان العشاء 9:13م.

الزقازيق:

> الفجر 4:37ص الشروق 6:14ص أذان الظهر 1:00م أذان العصر 4:38م أذان المغرب 7:48م أذان العشاء 9:13م.

الفيوم:

> الفجر 4:43ص الشروق 6:19ص أذان الظهر 1:03م أذان العصر 4:39م أذان المغرب 7:48م أذان العشاء 9:12م.

المنيا:

> الفجر 4:47 ص الشروق 6:22ص أذان الظهر 1:03م أذان العصر 4:37م أذان المغرب 7:46م أذان العشاء 9:9م.

بنى سويف:

> الفجر 4:43 ص الشروق 6:19ص أذان الظهر 1:02م أذان العصر4:37م أذان المغرب 7:47م أذان العشاء 9:10م.

سوهاج:

> الفجر 4:48ص الشروق 6:20ص أذان الظهر 1:00م أذان العصر 4:30م أذان المغرب 7:40م أذان العشاء 9:01م.

قنا:

> الفجر 4:45ص الشروق 6:17ص أذان الظهر 12:56م أذان العصر 4:25م

> أذان المغرب 7:35م أذان العشاء 8:56م.

الإسماعيلية:

> الفجر 4:34ص الشروق 6:11ص أذان الظهر 12:57م أذان العصر 4:35م أذان المغرب 7:44م أذان العشاء 9:10م.

السويس:

> الفجر 4:34ص الشروق 6:11ص أذان الظهر 12:56م أذان العصر 4:33م أذان المغرب 7:42م أذان العشاء 9:07م.

أسوان:

> الفجر 4:50ص الشروق 6:19ص أذان الظهر 12:55م أذان العصر 4:20م أذان المغرب 7:31م أذان العشاء 8:50م.

بورسعيد:

> الفجر 4:31ص الشروق 6:10ص أذان الظهر 12:57م أذان العصر 4:36م

> أذان المغرب 7:46م أذان العشاء 9:12م.

شرم الشيخ:

> الفجر 4:34ص الشروق 6:08ص أذان الظهر 12:49م أذان العصر 4:22م أذان المغرب 7:32م أذان العشاء 8:54م.

كفر الشيخ:

> الفجر 4:37ص الشروق 6:16ص أذان الظهر 1:03م أذان العصر 4:42م أذان المغرب 7:51م أذان العشاء 9:17م.

الأقصر:

> الفجر 4:46ص الشروق 6:18ص أذان الظهر 12:56م أذان العصر 4:25م

> أذان المغرب 7:35م أذان العشاء 8:55م.

العريش:

> الفجر 4:51ص الشروق 6:24ص أذان الظهر 1:03م أذان العصر 4:34م

> أذان المغرب 7:44م أذان العشاء 9:05م.

المنصورة:

> الفجر 4:39ص الشروق 6:17ص أذان الظهر 1:03م أذان العصر 4:40م أذان المغرب 7:49م أذان العشاء 9:15م.

أسيوط:

> الفجر 4:48 ص الشروق 6:21ص أذان الظهر 1:02م أذان العصر 4:33م أذان المغرب 7:43م أذان العشاء 9:05م.

دمنهور:

> الفجر 4:39ص الشروق 6:18ص أذان الظهر 1:05م أذان العصر 4:43م أذان المغرب 7:52م أذان العشاء 9:19م.

طنطا:

> الفجر 4:38ص الشروق 6:16ص أذان الظهر 1:03م أذان العصر 4:41م أذان المغرب 7:50م أذان العشاء 9:16م.

مرسى مطروح:

> الفجر 4:51ص الشروق 6:30ص أذان الظهر 1:18م أذان العصر 4:57م أذان المغرب 8:03م أذان العشاء 9:33م.

الغردقة:

> الفجر 4:38ص الشروق 6:11ص أذان الظهر 12:52م أذان العصر 4:23م أذان المغرب 7:33م أذان العشاء 8:55م.

المنوفية:

> الفجر 4:39ص الشروق 6:17ص أذان الظهر 1:03م أذان العصر 4:40م أذان المغرب 7:49م أذان العشاء 9:15م.

بنها:

> الفجر 4:38ص الشروق 6:16ص أذان الظهر 1:02م أذان العصر 4:39م أذان المغرب 7:49م أذان العشاء 9:14م.

دمياط:

> الفجر 4:33ص الشروق 6:12ص أذان الظهر 12:59م أذان العصر 4:39م أذان المغرب 7:48م أذان العشاء 9:15م.

العين السخنة:

> الفجر 4:36ص الشروق 6:13ص أذان الظهر 12:57م أذان العصر 4:33م أذان المغرب 7:42م أذان العشاء 9:07م.