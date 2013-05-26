الداخلية الليبية تضع خطة أمنية لحماية البعثات الدبلوماسية

قال وكيل وزارة الداخلية الليبية عمر الخضراوى، إن السلطات المختصة وضعت "خطة أمنية متكاملة لحماية البعثات الدبلوماسية"، وأوضح الخضرواوى فى تصريحات صحفية أن القوات التابعة لوزارة الداخلية ستتكفل فى إطار هذه الخطة بالحماية الخارجية للمقرات الدبلوماسية "فى حين ستقوم العناصر الأجنبية بحماية السفارات من الداخل".

وأشار المسئول ذاته إلى أن الداخلية الليبية شرعت فى تفعيل عمل (الإدارة العامة للحماية الدبلوماسية)، وذلك بتزويدها بـ90 مركبة آلية وضم 750 عنصرا أمنيا الى هذا الجهاز "لتوفير الحماية للسفارات والقنصليات الدبلوماسية فى ليبيا".

وتأتى هذه الخطوة على خلفية الاعتداءات التى طالت بعثات دبلوماسية غربية فى ليبيا، من ضمنها السفارة الفرنسية فى طرابلس ومقر القنصلية الأمريكية فى بنغازى الذى استهدفه هجوم مسلح شهر سبتمبر الماضى مخلفا مصرع السفير الأمريكى فى ليبيا وثلاثة من معاونيه.