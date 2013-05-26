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الملك المغربي يهنىء محمد الريفي" الفائز بلقب "إكس فاكتور"

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الملك المغربي يهنىء محمد الريفي" الفائز بلقب "إكس فاكتور" الملك المغربي يهنىء محمد الريفي" الفائز بلقب "إكس فاكتور"

تلقى محمد الريفي الفائز بلقب النسخة الثالثة من برنامج إكس فاكتور برقية تهنئة من الملك محمد السادس .

وجاء في البرقية التي بعثها العاهل المغربي للمطرب الشاب: "إننا ننوه بنيلك اللقب الأول من النسخة العربية لهذه المسابقة، والذي جاء ثمرة الجهود التي بذلتها طيلة أطوارها٬ ولما أبنت عنه من ملكات صوتية متميزة، مقرونة بأداء وحضور قويين على الخشبة، ما جعلك تحظى بتقدير وتشجيع أعضاء لجنة التحكيم وتنال إعجاب جمهور واسع من الوطن العربي عامة ووطنك المغرب خاصة".

وأضافت البرقية الملكية: "بقدر ما يعدّ هذا الإنجاز الفني اعترافاً بتميزك، فهو يبرهن مجدداً عما يزخر به المغرب من طاقات شابة وواعدة ما فتئت تتألق في مختلف المنافسات الفنية العربية والدولية.

وليست هذه المرة الأولى التي يرسل فيها الملك محمد السادس برقية تهنئة للمواهب الواعدة في الغناء، بل سبق وأن هنأ مراد بريكي الفائز بلقب "ذافويس"، وغيره من الفنانين الشباب.

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سيدتي