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أحمد عيد يواصل "ألف سلامة" بإحدى الفيلات بشبرامنت

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أحمد عيد يواصل "ألف سلامة" بإحدى الفيلات بشبرامنت أحمد عيد يواصل "ألف سلامة" بإحدى الفيلات بشبرامنت

كتب : هند سعد الدين منذ 37 دقيقة

يستأنف الفنان أحمد عيد تصوير مسلسله الجديد "ألف سلامة" بإحدى الفيلات بمنطقة "شبرامنت".

المسلسل بطولة أحمد عيد وأحمد خليل وجيهان قمري وهاجر جاد وتأليف فيصل عبدالصمد وإخراج حسام النبوي.

وهو مسلسل عبارة عن ثلاثين حلقة ومؤلف من ثلاث قصص كل قصة عبارة عن عشر حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى ساخر، من خلال شخصية شاب يدعى "سلامة"، يخرج من السجن بعد اتهامه فى حادث سرقة، ويلتقي رجلا عجوزا مريضا، يعمل لديه ممرضا، ويقوم برعايته ويخطط فى الوقت نفسه لسرقته، وتتصاعد الأحداث.

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