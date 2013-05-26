رئيس أركان الجيش السورى الحر يدين إطلاق صاروخين فى بيروت

أدان رئيس هيئة الأركان العامة فى الجيش السورى الحر "المعارض" اللواء سليم إدريس عملية إطلاق صاروخين استهدفا الضاحية الجنوبية فى لبنان.

وقال اللواء إدريس ـ فى تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية اليوم ـ "نرفض مثل هذه الأعمال ضد الأراضى اللبنانية رفضا قاطعا"، نافيا فى الوقت نفسه علاقة الجيش الحر بعملية إطلاق صاروخين على الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأكد حرص الجيش السورى الحر على سيادة لبنان وعدم تعريضها لأى نوع من أنواع الخطر سواء فى الضاحية الجنوبية أو غيرها، مطالبا الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان باتخاذ موقف حازم ضد من وصفهم بـ"عصابات الإرهاب" التى تغزو الأراضى السورية.

وأعرب اللواء إدريس عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء إطلاق الصاروخين على الضاحية الجنوبية ببيروت، محملا فى الوقت نفسه حزب الله المسئولية الكاملة لما وقع فى بيروت.

وكان الرئيس اللبنانى أدان فى وقت سابق اليوم عملية إطلاق الصاروخين على ضاحية بيروت الجنوبية، ووصف من قام بها بـ"الإرهابيين" و"المخربين".