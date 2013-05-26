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وزير الخارجية السوري يبدأ زيارة رسمية غير معلنة إلى بغداد

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وزير الخارجية السوري يبدأ زيارة رسمية غير معلنة إلى بغداد وزير الخارجية السوري يبدأ زيارة رسمية غير معلنة إلى بغداد

كتب : ا ف ب الأحد 26-05-2013 11:52

بدأ وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم، زيارة رسمية غير معلنة إلى بغداد، يلتقي خلالها رئيس الوزراء نوري المالكي، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

وقال المصدر إن "وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وصل إلى بغداد اليوم، وسيلتقي برئيس الوزراء نوري المالكي".

بدوره، أكد مصدر في مكتب المالكي، وصول المعلم إلى بغداد.

ولم تكشف المصادر أية تفاصيل حول الزيارة، أو حول احتمال إجراء المعلم لقاءات مع مسؤولين آخرين.

وذكرت قناة "العراقية" الحكومية، أن الزيارة الرسمية ستبحث التطورات في سوريا والمنطقة.

ويدعو العراق، الذي يملك حدودا مشتركة بطول نحو 600 كلم مع سوريا، إلى حل سياسي للأزمة السورية، ويرفض تسليح الجماعات المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد.

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