وزير الداخلية اللبنانى: الهدف من إطلاق صاروخى الجارد هو التخريب

أعلن وزير الداخلية اللبنانية فى حكومة تصريف الأعمال مروان شربل أن صاروخى الجراد، اللذين أطلقا صباح اليوم "الأحد" بالضاحية الجنوبية، انطلقا من الجهة الجنوبية الشرقية لموقع سقوطهما، ومن منطقة خالية غير مأهولة بالسكان.

وقال شربل، فى تصريح من موقع سقوط أحد الصاروخين، عقب وصوله إلى موقع الصاروخين، إنه سيتم التحديد عقاريا من أين أتت الصواريخ، والهدف من إطلاق الصواريخ هو التخريب.

وأضاف "نحن نعيش فى جو غير مقبول، وهناك كثير من يريد الاصطياد فى الماء العكر، ونحن بصدد التحقيق، وقد تمت إفادتنا من أين تم إطلاقهما".

وفرض الجيش اللبنانى طوقا أمنيا فى منطقة سقوط الصاروخين فى معرض سيارات قرب كنيسة مار-مخايل، وفى منطقة مارون مسك فى الشياح.