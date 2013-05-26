محكمة جزائرية تحاكم زعيم تنظيم القاعدة فى 3 يونيو

تبدأ محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة يوم3 يونيو القادم محاكمة 20 إرهابيا من بينهم 17 إرهابيا هاربا من بينهم عبد المالك درودكال زعيم تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى.

وذكرت مصادر إعلامية جزائرية رسمية أمس، أنه يوجد من بين المتهمين الذين تم القبض عليهم، محمد شريك38 سنة و"أمير" كتيبة النور الناشطة بمنطقة بومرداس الواقعة شرق العاصمة ووليد خالد (29 سنة) وعثمان تواتى (44 سنة) الذى قبضت عليه مصالح الأمن مؤخرا.

وأضافت المصادر، أن المتهمين شاركوا فى عدة عمليات إرهابية راح ضحيتها عدد من إفراد الجيش والدرك الوطنى بولايتى تيزى وزو وبومرداس الواقعتين شرق البلاد، موضحا أن وقائع القضية تعود إلى سنة 2009 حينما قرر الإرهابى التائب" "سيد على" تسليم نفسه لأجهزة الأمن وإبلاغهم أنه كان قد اتفق مع المتهم محمد شريك استغلال خروج الجماهير بالعاصمة للاحتفال بتأهل المنتخب الوطنى لكرة القدم لنهائيات كأس العالم عام 2009 من أجل السطو على المحالات واختطاف بعض الشخصيات للمطالبة بالفدية بهدف تمويل الجماعات الإرهابية التى كانت تعانى آنذاك من ضائقة مالية.