ملف بالفيديو .. ليلة مجنونة لبايرن ميونيخ تمنحه لقب دوري أبطال أوروبا

شاهد أبرز لقطات نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، والذي أسفر عن تتويج العملاق البافاري بنسخة 2013.

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- قبل المباراة

طريق بايرن ميونيخ إلى النهائي

طريق بروسيا دورتموند إلى النهائي

بالفيديو - إصابة شفانشتايجر في الإحماء.. واللاعب يخوض النهائي

بالفيديو .. معركة حربية ألمانية في حفل نهائي دوري الأبطال

أثناء المباراة

بالفيديو - دورتموند يحاصر بايرن.. وقذيفتان من ليفاندوفسكي وكوبا

بالفيديو – ريبري ينجو من العقوبة بعد ضرب ليفاندوفسكي بالكوع

بالفيديو .. وجه حارس دورتموند يوثق "نحس" روبن في النهائي

بالفيديو .. رد فعل خرافي من حارس دورتموند أمام ماندزوكيتش

بالفيديو - جوتزه يحتفل بهدف دورتموند في بايرن

بالفيديو .. سذاجة مدافع بايرن تمنح دورتموند ركلة جزاء

لقطة المباراة .. مدافع دورتموند يتحول إلى "عداء" وينقذ مرماه من كرة الموسم

بالفيديو .. هدف جاندوجان يحقق العديد من الأرقام

الهدف الأول لبايرن - ماندزوكيتش

الهدف الأول لدورتموند - جوندوجان

هدف التتويج - روبن

بعد المباراة

بالفيديو - سهم روبن يتوج بايرن.. ويمزق قلب دورتموند