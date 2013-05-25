عرض الفيلم المصري "باب شرقي" في سوق "كان"

كتب : محمد عبد الجليل السبت 25-05-2013 21:44

أقيم عرض فيلم "باب شرقي" إخراج وإنتاج أحمد عاطف، بسوق مهرجان كان السينمائي الدولي، وكان الفيلم المصري الروائي الوحيد المعروض على هامش المهرجان الكبير هذا العام.

وحضر العرض نخبة من مسؤولي المهرجانات السينمائية الدولية ووسائل الإعلام ومندوبو بعض مؤسسات السينما العالمية، وأبدى عدد منهم إعجابه بالفيلم وتقديرهم لأسلوبه الفني في معالجة الثورة السورية، من بينهم اليساندرا سبيتشيال من مهرجان فينسيا وخابيير أنجلو مدير مهرجان بالدوليد بإسبانيا، وماجدة واصف رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية ومسؤولة الأفلام العربية بمهرجان كان سابقا، وديفيد بوفاليه من مجلة كاييه دو سينما، والمنتجة التركية سارة زكي ومايكل سيفينسون من معهد الفيلم السويدي، وكات بيترسون مراسلة التلفزيون الصيني بفرنسا، وستيفاني رابوردان الملحقة الفرنسية لشؤون السينما بدول جنوب شرق أسيا، ونورا ارماني رئيسة مهرجان نيويورك للأفلام الاجتماعية، ومن النقاد العرب صلاح سرميني مستشار مهرجان الخليج السينمائي.

وحضر العرض بطلا الفيلم محمد وأحمد ملص اللذان لم يحضرا أيا من العروض المصرية للفيلم لإقامتهما بفرنسا منذ أكثر من ستة شهور، وكذلك بعض من أعضاء الجالية السورية بفرنسا.