وزير الخارجية السعودي: لا دور لبشار ونظامه في مستقبل سوريا

سعود الفيصل: مستمرون في دعم المعارضة السورية

كتب : الأناضول منذ 33 دقيقة

جدد سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي التأكيد على موقف بلاده الرافض لأي دور لرئيس النظام السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة دعم المعارضة.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك للفيصل مع نظيره الهندي سلمان خورشيد بمقر وزارة الخارجية السعودية بجدة (غرب) اليوم، ونشرت تفاصيله وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال الفيصل إن مباحثاته مع خورشيد تناولت الأزمة السورية في ضوء الدعوة التي أطلقت لعقد اجتماع دولي لمناقشة التطبيق الكامل لبيان جنيف 1، في إشارة لمؤتمر جنيف 2، الذي تقيمه روسيا وأمريكا لبحث حلول للأزمة السورية الشهر المقبل.

وأعرب عن أمله "أن يحقق المؤتمر المزمع الوقف الفوري لإطلاق النار وأن يستجيب لتطلعات وآمال الشعب السوري في انتقال آمن للسلطة".

وجدد الفيصل التأكيد على موقف بلاده الرافض لأي دور لبشار الأسد أو أفرد نظامه في أي تسوية مستقبلية، معربا عن تأييده لما جاء في اجتماع أصدقاء سوريا الذي عقد بالأردن الأربعاء الماضي.

وقال في هذا الصدد إن "المملكة تشدد من جانبها على البيان الصادر عن اجتماع عمان لأصدقاء سوريا، أنه لا يمكن أن يكون لبشار الأسد ونظامه والمقربين منه ممن تلوثت أياديهم بدماء الشعب السوري أي دور في مستقبل سوريا".

ولفت وزير الخارجية السعودي إلى "ضرورة أن تمنح الحكومة الانتقالية صلاحيات واسعة تمكنها من إدارة شؤون البلاد وإعادة أمنه واستقراره".

وأكد أن بلاده "ترى ضرورة استمرار دعم المعارضة السورية الممثلة في الائتلاف الوطني (لقوى الثورة والمعارضة السورية) الذي يعد الممثل الشرعي للشعب السوري".