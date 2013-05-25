بالصور| طلاب المدينة الجامعية بالزقازيق يقطعون الطريق احتجاجا على تسمم زملائهم

الطلاب يهتفون: "ياللي بتسأل إحنا مين إحنا الطلبة المسمومين"

كتب : نظيمة البحراوي وأحمد محمود منذ 13 دقيقة

قطع العشرات من طلاب المدينة الجامعية بالزقازيق، عصر اليوم، الطريق الرئيسي أمام مبنى مقر ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق، وافترشوا الأرض، احتجاجا على تسمم زملائهم إثر تناولهم وجبة الغذاء عصر أمس، ما أدى لتعطل حركة المرور ونشوب مشادات بينهم وبين سائقى الأجرة.

وردد الطلاب هتافات مناهضة للرئيس والإخوان والمحافظ ورئيس جامعة الزقازيق على حد سواء، منها "1.. 2.. محافظ الشرقية فين"، و"يا مسؤولين قولوا الحق إحنا مظلومين ولا لأ"، و"ياللي بتسأل إحنا مين إحنا الطلبة المسمومين".

وندد الطلاب بتصريحات وكيل وزرة الصحة والمسؤولين بتماثل جميع الحالات المصابة للشفاء، وإنه تم خروجهم عقب تلقى العلاج اللازم، مؤكدين أن هناك 46 مصابا ومصابة محجوزين بالمستشفى حتى الآن. كما استنكروا تصريحات المسؤولين بشأن البيانات المتناقضة حول أعداد المصابين، موضحين أن المسؤولين أعلنوا أن عددهم 150 طالبة وطالبة في حين أن العدد الفعلي تجاوز 200 طالبة وطالبة.

من جانبها، دفعت مديرية أمن الشرقية بقوة من الأمن من أجل السيطرة على الموقف، فيما امتنع المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية، عن مقابلة الطلاب.