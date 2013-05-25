Rihanna ووليد توفيق و Benson يفتتحون موازين 2013

انطلقت فعاليات مهرجان موازين في دورته الثانية عشر بإيقاعات مختلفة حيث ألهبت فنانة الاستعراض بامتياز " Rihanna" منصة السويسي التي جذبت أكثر من 150000 متفرج .

وحمل معجبوها من كل الفئات العمرية بوستيرات تحمل صورتها ، وتجاوبت نجمة البوب التي تميزت بطلتها باللونين المحايدين الأبيض والأسود مع الجمهور بشكل رائع من خلال لوحات غنائية واستعراضية ، وكررت مراراً عبارة اشتقت لك يا مغرب " حيث كان آخر حفل لها عام 2008 بالدارالبيضاء ، كما عبرت عن سعادتها للمشاركة بالمهرجان الذي يشارك فيه نخبة من النجوم العالميين .

و لم تعقد Rihannaمؤتمرها الصحفي، فإن الفنان وليد توفيق كان في كامل انسيابيته و هو يتحدث للإعلاميين بشفافية في الندوة التي أدارها محمود لمسفر مدير البرمجة العربية ، والذي قدم وليد توفيق على أنه قيدوم الشباب ،وقال الفنان أنه متفائل لأن حفله صادف يوم الجمعة المباركة ،وقال أن ريهانا منافسة قوية لكن يِؤمن لكل فنان نصيب من الجمهور طبعاً.

وكان في قمة اللباقة وهو يصحح معلومة كتبت في حوار صحفي له مع إحدى المواقع المغربية عن الأغنية المغربية حيث قال أن اللقاء الصحفي حينما يكون عبر الهاتف الصوت لا يكون واضحاً، وبالتالي يمكن أن يسمع المحاور عكس الكلام، وقال إنه لم يقل أنه يجب على الفنانين المغاربة تأدية أغانيهم بلهجة بلدهم ، بل المقصود أنه يجب تبسيط الكلمات الدارجة المغربية لتصل الى الجمهور العربي الواسع ، وحمل المسؤولية للإعلام العربي بالتقصير تجاه الفن المغربي ، ونوه بتعاونه مع نعيمة سميح وعبد الهادي بالخياط في أغنية بيني وبينك خصومة.

وشهدت حفلته بمنصة حي النهضة تجاوبا لافتاً مع الجمهور، رغم أنه لم يكن كثيفاً ، و قدم وليد عدداً من أغانيه القديمة والجديدة ، وافتتحها بأغنية "لمن هذا الجمال ردي على هذا السؤال" تلتها قطع أخرى "لا تعوديني عليك" و"طير صغير "وما" أحلاها السمرا" كما غنى أغنيتين مغربيتين "مرسول الحب" لعبد الوهاب الدكالي و"ماتاقش بيا" لعبد الهادي بالخياط الذي وجه له تحية خاصة وتهنئة على حجة لبيت الله الحرام.

و على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس أحيى George Benson حفلة مع الأوركسترا السنفونية الملكية. وكانت عبارة "السلام عليكم" أولى كلمات عازف الغيتار الأمريكي، ولم تغب فقرة الكوميديا عن حفل الافتتاح الرسمي بالمسرح حيث قدم الفنان الكوميدي مغربي "والاس" المقيم بالكوت ديفوار فقرة فكاهية .

و عاش جمهور منصة سلا مع ثلاث تشكيلات من التراث المغربية لمجموعات خالدة كالسهام وجيل الغيوان ، ومجموعة سلوان نقلتها القناة الأولى في بث مباشر.

و كذلك كان لجمهور قاعة السينما النهضة موعداً للموسيقى الشعبية العصرية مع كل من الفنانين عبد الواحد التطواني و عبد السلام السفياني .