نصائح للوقاية من ظهور حب الشباب

ظهور حب الشباب هو أسوأ ما فى سنوات المراهقة، ولكنه قد يستمر مع بعض الأشخاص إلى منتصف العمر أو ما بعد ذلك، وقد يستمر ظهور حب الشباب عند الفتيات والسيدات إلى سن 25 ‏أو 35 ‏سنة.

و تقدم الدكتورة وفاء محمد رمضان، أستاذة الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة طنطا، عدداً من النصائح للوقاية من حب الشباب وتقول: أدوات التجميل هى السبب الرئيسى فى ظهور حب الشباب لدى الفتيات، حيث لا تعد الأصباغ الموجودة بكريم الأساس أو كريمات تنظيف البشرة أو المرطبات أو الماء الموجود بهذه المنتجات المشكلة، ولكنها الزيوت التى تكون عادة مشتقة من أحماض دهنية أقوى من الأحماض الخاصة بك، لذلك فإذا كنت ممن لديهن استعداد للإصابة بحب الشباب، فعليك أن تستخدمى أدوات تجميل خالية من الزيوت.

‏ وتشير إلى أن هناك دراسات أثبتت أن الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بحب الشباب، يتأثرون بالأطعمة البحرية، أو أى أطعمة ‏أخرى تحتوى على اليود بما قد يتسبب لهم فى ظهور حب الشباب.‏‏

كما تشير الدكتورة وفاء إلى ضرورة عدم الضغط على البثور أو الرؤوس البيضاء، فالحبوب عبارة عن التهاب ويمكنك زيادة الالتهاب بالضغط عليها، وقد يسبب ذلك العدوى قائلة "إنك لا يمكنك عمل أى شىء للحبوب رغبة منك فى إزالتها سريعاً، فمن الطبيعى أن تبقى البثرة من أسبوع إلى أربعة أسابيع ثم تزول.

> ‏

> ويمكن محاربة ظهور الحبوب عن طريق الأدوية الشائعة، فيمكن استخدام المنتجات المحتوية على فوق أكسيد البنزويك، لأن البنزويك يقوم بدفع فوق الأكسيد إلى المسام، ويحرر الأكسجين الذى يقوم بقتل البكتيريا التى تزيد من ظهور الحبوب، وبذلك فهو يعد عقارين فى آن واحد، كما أن البنزويك يعوق خلايا الأحماض الدهنية، والتى تسبب أيضاً ظهور الحبوب.

‏وعن أشكال المنتجات المضادة لحب الشباب تقول إن هناك أشكالاً عديدة مثل الجل، والسوائل، والمرطبات، والكريمات.

ويمكن استخدام الجل السائل، حيث إنه لا يهيج البشرة، كما أنه يُمكن استخدامه لمدة ساعة فى المساء، ثم غسله جيداً قبل النوم، خاصة فى منطقة ما حول العينين والرقبة.

وأهم من الأدوية هو الإقلال من التعرض لضوء الشمس والمصابيح ذات الأشعة الحمراء إلى أن تعرف مدى حساسيتك للضوء.

‏فى النهاية تنصح الدكتورة وفاء رمضان بضرورة تنظيف البشرة جيداً قبل وضع أى أدوية لحب الشباب عليها، واستخدام علاج واحد، مع عدم المزج بين الأدوية، فإذا كنت تستخدم نوعاً معيناً لحب الشباب، ثم قام الطبيب بوصف دواء آخر، فيجب أن تتوقف عما كان يستخدم أولاً.