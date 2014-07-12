هيفا نجمة الـ Selfie ونجوى تختبرها للمرة الأولى

انتشر مصطلح selfie بكثرة في الآونة الأخيرة، وهو الذي يعني تصوير نفسك بنفسك باستخدام الأجهزة الذكية لاسيما الهاتف، وقد تفشّت هذه الظاهرة بين صفوف المراهقين إلى أن وصلت إلى الفنانين والفنانات حيث يقومون بنشر صور "سيلفي" لهم من أماكن مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولعلّ أبرز نجمة تلتقط لنفسها selfie هي الفنانة هيفاء وهبي، التي لا تترك مناسبة إلا وتقوم فيها بالتقاط صورة وحدها أو بمشاركة أحد أصدقائها، وأبرز صورة «سيلفي» لهيفاء وهبي كانت قبل الحلقة الأخيرة من برنامج «شكلك مش غريب»، حيث استعانت هيفاء بتقنية جديدة لالتقاط الـ«سيلفي» تعرف بـ BLUETOOTH SELFIE STICK وهي تسمح بالتقاط الصورة عن بُعد والتحكّم بها كيفما أراد الشخص. وقد التقطت هيفاء الصورة على المسرح مع لجنة التحكيم ومع عدد من العاملين في برنامج «شكلك مش غريب».

ولأول مرة، تقوم «شمس الأغنية اللبنانية» نجوى كرم بالتقاط صورة لها مع معجبيها خلال تحضيرها لمهرجان «جرش»، ونشرت صورة لها على حسابها على «أنستغرام» وعلّقت: «حبيت أول مرة صورة «سيلفي» مع المعجبين».

إلى جانب نجوى وهيفاء، هناك الكثيرون من الفنانين الرجال كالفنان راغب علامة الذي سبق وقام بالتقاط «سيلفي» مع ابنه خالد، وعاصي الذي التقط صورة مع ابنه الوليد.

شاهدوا المزيد من الصور التي قمنا باختيارها لنجوم قاموا بالتقاطها بأنفسهم.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"