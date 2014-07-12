“كتائب القسام” تنفذ تهديدها وتقصف “تل أبيب” بـ10 صواريخ

أطلقت كتائب عز الدين القسام مساء السبت عددا من الصواريخ من نوع جي 80 الجديدة في ترسانة حركة حماس على مدينة تل أبيب الإسرائيلية بعدما أعلنت الحركة في وقت سابق موعد إطلاق تلك الصواريخ.

وشهد السكان عددا من الصواريخ في سماء المدينة، حيث سقطت الصواريخ في بيت احتجفه وهيرتزليا في تل أبيب، بينما سقط صاروخ في منطقة بيت شيمش وميدعيم بالقدس الغربية.

ودوت صفارات الإنذار الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي وهو الوقت الذي أعلنت حماس قبله بساعة إنها ستطلق فيه صواريخ تجاه تل أبيب في تطور نوعي في الصراع بين الجانبين.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر حتى الآن، لكن لوحظ ان الصواريخ سقطت في أماكن لم تدوي فيها صافرات إنذار.

وكانت القسام قد أصدرت بيانا دعت فيه المدنيين الإسرائيليين إلى توخي الحذر وإلى وسائل الإعلام إلى تصوير أماكن سقوط الصواريخ في المدينة.

من جانب آخر، قصف الطيران الإسرائيلي حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين، كما قتل فلسطينيان في غارة استهدفت جمعية مبرة فلسطين للمعاقين.

من جانبها، استهدفت كتائب القسام سيارة عسكرية إسرائيلية، بصاروخ موجه على حدود شمالي قطاع غزة، وذلك عقب إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على عدة بلدات جنوب ووسط إسرائيل.

واستهدفت 5 صواريخ مدينة ديمونة الإسرائيلية، بينما استهدفت أخرى بئر السبع وأشكول. ودوت صفارات الإنذار في منطقة مطار بن غوريون وتل أبيب وإسدود، بعد إطلاق صواريخ عليها من غزة.

كما أطلقت صفارات الإنذار في القدس، بعد سماع دوي انفجارين في المدينة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.