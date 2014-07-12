رئيس الوزراء يتناول الإفطار بفندق “الونتر بالاس” في الأقصر

تناول المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه الإفطار ، منذ قليل، بفندق الونتر بالاس التاريخي تلبية لدعوة محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين.

كان محلب وعدد من الوزراء قد وصلوا إلي محافظة الأقصر، مساء اليوم السبت ، لافتتاح محطتين لتوليد الطاقة الشمسية بالمحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة.

و يتوجه محلب ومرافقوه في التاسعة من مساء اليوم إلي كلية الفنون الجميلة لإفتتاح محطة الطاقة الشمسية بالكلية، والتى تهدف لإضاءة مبنى الكلية وشارع خالد بن الوليد السياحي .

وبعدها يتوجه “محلب” ومرافقوه، إلي مركز المؤتمرات الدولي بالكرنك، ليتفقدوا مركز التحكم لمشروع تأمين ومراقبة آثار وشوارع وميادين الأقصر بعدد 150 كاميرا مراقبة منتشرة فى الشوارع والميادين شرق المدينة وغربها وتعمل على مدار 24 ساعة، بجانب الكاميرات التى يجرى تركيبها داخل وفى محيط المعابد والمناطق الأثرية، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليون يورو، بالتعاون بين سلطات محافظة الأقصر ووزارات “الاتصالات، والآثار، والداخلية”.

كما يقوم رئيس الوزراء برفقة المحافظ والمسؤولين بافتتاح محطة توليد الطاقة الشمسية المقامة أعلى مبنى ديوان عام المحافظة، وتضئ مبنى المحافظة، وشارع كورنيش النيل ومحيط معبد الأقصر، وهى المحطة التى بدأ التشغيل التجريبى لها على هامش فعاليات مؤتمر الأقصر الدولى الأول حول استخدامات الطاقة الشمسية.

وعقب الافتتاح يستمع “محلب” ووزراءه لشرح من اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر حول مخطط تحويل الأقصر إلى مدينة خضراء وإقامة محطة ثالثة لتوليد الطاقة الشمسية، والموقف الحالى لعدد من المشروعات الجديدة التى تقام بمدن ومراكز المحافظة فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى والشباب وتشغيل الشباب والتنمية المستدامة بتكلفة تصل إلى مليار و700 مليون جنيه، بجانب الموقف الحالى لمشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعونى الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر بطول 2700 متر، ويهدف لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف تاريخى مفتوح فى العالم .