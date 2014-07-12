وزير النقل: بدء تنفيذ شبكة الطرق وفقا لبرنامج الرئيس خلال أسبوعين

قال المهندس هاني ضاحي وزير النقل والمواصلات إن الوزارة ستبدأ فى خلال أسبوعين التنفيذ الفعلي في إنشاء شبكة الطرق الجديدة الموجودة ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تتضمن 3600 كم أطوال طرق جديدة، مشيرًا إلى أن الطرق الجديدة ستشمل تخصيص حارات للنقل الثقيل وأخرى للسيارات.

وأكد الوزير -في مؤتمر صحفي خلال تفقده عدة طرق بمحافظة البحيرة اليوم السبت -أن حارات النقل الثقيل سيتم إنشاؤها بمواصفات معينة بحيث تتحمل حمولات النقل الثقيل، مشيرًا إلى أن الطريق بالشبكة الجديدة يشمل 4 حارات، وسيتم تخصيص حارة للنقل الثقيل حسب طبيعة كل طريق.

وأشار إلى أن قرار إلغاء العمل بالمقطورات يتم مده لنهاية 2015 على أن يتم إعادة دراسة موقف المقطورات خلال الفترة القادمة ، موضحًا أن هناك حلولا جديدة لتدعيم المقطورات وتثبيتها بدلا من التخلص منها وسيتم إعادة دراستها خلال الفترة القادمة.

وقال وزير النقل “إنه لا يعقل أن يتم إلغاء المقطورات في الوقت الحالي خاصة أن مصر ليس لديها أسطول للنقل الأمر الذي يهدد بحدوث تكدس كبير بالموانئ” ، كما أن هيئة الطرق والكباري أصبحت المسئولة والمشرفة على كافة الطرق التي يتم إنشاؤها على مستوى الجمهورية، سواء التي تنفذها وزارة النقل أو الإسكان أو المحافظات.

وأضاف أن الهيئة أصبحت المسئولة عن الإشراف على مشروعات الطرق واستلامها وتنفيذها طبقًا للمواصفات ومعايير الأمان، مؤكدًا أنه لن يقبل وجود أي موظف متكاسل معه بالوزارة، ومن لا يرغب في العمل عليه الجلوس في بيته دون أي إزعاج للوزارة، ولن يتسامح مع المتهاونين.

وأشار ضاحي إلى أن مشكلات تطوير الطرق بالمحافظة تم حلها وتوفير الدعم المناسب لها.

وتطرق إلى السكك الحديدية حيث أن لديها 4500 معبر غير شرعي وعشوائي، فى حين يوجد 1332 مزلقانًا قانونيًا، لافتًا إلى أنه يوجد 588 مزلقانًا تحت التطوير، ضمن خطة تطوير المزلقانات لمواجهة حوادثها.

وأوضح أن الوزارة بدأت في زيادة طاقة القطارات العاملة حتى وصلت حاليًا إلى 215 رحلة على خطوط السكة الحديد، وسيتم الاستمرار في الدفع بقطارات أخرى مجددا حتى يتم الوصول بالطاقة لكاملها.

وأبدى الوزير استيائه من مستوى الأعمال التي يتم تنفذها بالطريق الدولي الساحلي بنطاق محافظة البحيرة متدنية جدا، حيث انقطعت عنه الاضاءه لعدم توصيل التيار الكهربائي للأعمدة، وقال إن هناك إجراءات تصحيحية ستتخذ في ذلك الأمر بسبب ذلك الأداء.