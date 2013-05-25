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11 سيارة لنقل مياه الشرب للمناطق المحرومة بالفيوم

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11 سيارة لنقل مياه الشرب للمناطق المحرومة بالفيوم 11 سيارة لنقل مياه الشرب للمناطق المحرومة بالفيوم

صرح المهندس أحمد على أحمد، محافظ الفيوم، بأن المحافظة أضافت 11 سيارة جديدة مجهزة لنقل مياه الشرب النقية إلى القرى والنجوع المحرومة فى حالات الطوارئ، وأنها دخلت الخدمة بالفعل، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه السيارات تبلغ 3.2 مليون جنيه، وأنها فى حالة استعداد دائم للتحرك الفورى لمواجهة نقص أو انقطاع مياه الشرب أثناء عمليات الصيانة أو حالات الطوارئ أو استخدام مياه الشرب مع قدوم فصل الصيف.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام بالمحافظة لتلقى الشكاوى من المواطنين بشأن نقص أو انقطاع مياه الشرب بالفيوم، كما تم تكليف المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع غرفة العمليات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن، للتحرك الفورى لمواجهة مشكلات قطع مياه الشرب بجميع قرى ومراكز المحافظة فى أسرع وقت.

وكان محافظ الفيوم أرسل إلى الدكتور عبد القوى خليفة، وزير المرافق، تقريرا مفصلا عن مشاكل المياه والصرف الصحى بالمحافظة، يشمل زيادة كفاءة محطة العزب بعدد 6 طلمبات مياه لمركز طامية وخط مياه الشرب الذى يغذى قوته ويوسف الصديق، بالإضافة إلى الكثير من البلاغات.
> جدير بالذكر أنه وصل إلى محافظة الفيوم مجموعة سيارات حديثة ومجهزة انضمت إلى أسطول المحافظة للنظافة وغسيل الشوارع والمساهمة فى ارتفاع نسبة النظافة بالمدن والمراكز بالفيوم.

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مصر 365