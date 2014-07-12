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كمين مطروح يضبط كيلو حشيش مخدر بحوزة عامل زراعى

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كمين مطروح يضبط كيلو حشيش مخدر بحوزة عامل زراعى كمين مطروح يضبط كيلو حشيش مخدر بحوزة عامل زراعى

ارشيفية

ألقت القوة الأمنية بكمين الكيلو 21 بمدخل مدينة مرسى مطروح الشرقي ، القبض على عامل زراعى من محافظة البحيرة ، وبحوزته كيلو من مخدر الحشيش ، أثناء محاولته المرور بنقطة التفتيش الأمنية .

كان مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة ، قد تلقى إخطارًا بضبط “صابر . خ . م ( 46 سنة ) عامل زراعى مقيم صفط الحرية إيتاي البارود البحيرة ، وبحوزته 4 طرب حشيش وزنت حوالى 1 كيلو جرام تقريباً .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح وجارٍ العرض على النيابة..

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