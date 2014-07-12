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كيري: شرعية الانتخابات الأفغانية على المحك

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كيري: شرعية الانتخابات الأفغانية على المحك كيري: شرعية الانتخابات الأفغانية على المحك
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كيري يتحدث مع المرشح الأفغاني عبدالله في السفارة الاميركية في كابول (ا ف ب)

كابول - أ. ف. ب

    يسعى وزير الخارجية الاميركي جون كيري في افغانستان للقيام بوساطة حساسة في ازمة الانتخابات الرئاسية تجنب هذا البلد الذي ترعاه واشنطن منذ اكثر من عشر سنوات، السقوط في الفوضى السياسية. وصرح جون كيري للصحافيين لدى وصوله ليل الخميس الجمعة الى كابول قبل بدء المباحثات "اننا في لحظة حرجة بالنسبة لافغانستان، ان شرعية الانتخابات على المحك". وتهدف وساطة كيري الى تقريب وجهات النظر بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية عبدالله عبدالله واشرف غني اللذين اعلن كل منهما فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات. وتهدف بشكل خاص الى التوفيق بينهما حول عدد مكاتب الاقتراع التي ينبغي التدقيق في نتائجها للاشتباه بحصول عمليات تزوير فيها، وذلك بعد اعلان النتائج الجزئية التي افادت عن فوز غني ب 56,4% من الاصوات.

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