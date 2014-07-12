اصابات في مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي بمحافظات الضفة الغربية تنديدا بالعدوان على غزة

اندلعت مواجهات عنيفة في عدد من محافظات الضفة الغربية، مساء اليوم الجمعة، احتجاجا على العدوان الاسرائيلي بحق قطاع غزة.

فقد اصيب عدد من المواطنين الفلسطينين برصاص الاحتلال الاسرائيلي المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة، بين الشباب وقوات الاحتلال على حاجز قلنديا العسكري، الذي يمنع من الوصول الى مدينة القدس المحتلة.

وقد اطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي باتجاه مئات المواطنين الذين خرجوا في مسيرة سلمية تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. وقد تم نقل عددا من المصابين الى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، فيما اصيب العشرات بحالات اختناق خلال المواجهات التي ما زالت متواصلة حتى الان.

وفي بيت لحم، اندلعت الليلة ايضا، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شمال بيت لحم تنديدا بالعدوان الغاشم على قطاع غزة. وقد أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي في هذه المواجهات العنيفة التي مازالت تدور في هذه الاثناء على المدخل الشمالي للمدينة.

وفي الخليل، خرجت مسيرات من كل أنحاء المحافظة عقب صلاة التراويح تضامنا مع قطاع غزة، قام خلالها الشبان برشق الاحتلال بالحجار، فيما رد الجنود باطلاق الرصاص الحي و المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى الى وقوع إصابات.

الجدير بالذكر، ان المواجهات بين الشباب الفلسطيني وجنود الاحتلال مازالت مستمرة في أماكن متفرقة من محافظات الضفة الغربية تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ، وتعد الاشتباكات المندلعة حاليا عند حاجز قلنديا (شمال القدس) هي الأعنف.

أ ش أ