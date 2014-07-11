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مسيرات بسيارات الشرطة بشوارع السويس

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مسيرات بسيارات الشرطة بشوارع السويس مسيرات بسيارات الشرطة بشوارع السويس

ارشيفية

نظمت مديرية أمن السويس، عصر اليوم الجمعة، بشوارع المحافظة مسيرات بسيارات الشرطة الخاصة، بالإنتشار السريع ضمن خطة التأمين للمحافظة اليوم ضد أى تعات لتنظيم الإخوان الإرهابي .

وقال اللواء خليل حرب مدير أمن السويس، إن الهدف من المسيرة زيادة الطمأنينة لدي المواطن والتأكيد على انتشار القوات بجميع أنحاء المحافظة والتمركز امام المديريات الخدمية والميادين العامة والديوان العام والبنوك والكنائس وتأمين كامل للمجري الملاحي للقناة ونفق أحمد حمدي والطرق الحدودية خلال شهر رمضان.

وتابع مدير الأمن، أن جميع الأوضاع بمحافظة السويس مستقرة وتحت السيطرة وهناك تنسيق كامل مع قيادت الجيش الثالث لتأمين المحافظة داخليًا وخارجيًا من أى تجمعات إخوانية أو أى خروج عن النص والقانون.

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