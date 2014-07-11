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إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة الآلية بين عائلتين بسوهاج‎

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إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة الآلية بين عائلتين بسوهاج‎ إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة الآلية بين عائلتين بسوهاج‎

نشبت مشاجرة بالأسلحة الآلية بيت عائلتين بمركز جرجا بسوهاج ، مما أسفر عن إصابة 8 من الطرفين .

تلقي اللوء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة جرجا بوقوع مشاجرة بالاسلحة الالية واصابات بناحية القرعان وتم الدفع بتشكيلات قتالية و وقوة امنية برئاسة ضباط مركز جرجا .

و تبين أن المشاجرة بين طرفين الأول عائلة الزناتية وليد حمد 20 مصاب برش خرطوش وعبد الاه راشد 14 طالب مصاب برش خرطوش وهدية السيد محمد 40 ربة منزل مصابة بكدمات وكريمة عبد العال مصابة بجروح بفروة الراس وعطيات ابراهيم محمد ربة منزل مصابة برش خرطوش بالبطن ونفيسة عبد الله 35 ربة منزل مصابة برش خرطوش بالبطن والصدر والظهر وطرق ثان جمال احمد عبد العزيز 41 عامل مصاب بجرحين رضيين بفروة الراس اخر قطعي بالساعد الايمن وكدمه بالجبهة .

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة بالتصرف .

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