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أمين تبوك يفتتح مسارين بجسر السوق الدولي

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أمين تبوك يفتتح مسارين بجسر السوق الدولي أمين تبوك يفتتح مسارين بجسر السوق الدولي
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المهندس/ محمد العمري خلال الافتتاح

تبوك - نواف العتيبي

    قام أمين منطقة تبوك المهندس محمد بن عبدالهادي العمري بافتتاح المسارين العلويين لجسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالعزيز (السوق الدولي) وذلك بحضور مدير إدارة مرور منطقة تبوك العميد الدكتور محمد شباب البقمي حيث ذكر أمين المنطقة عند بدء افتتاح الجسر بأنه قد تم بشكل جزئي، حيث تم تشغيل المسارين العلويين مع إغلاق التقاطعات أسفل الجسر لحين الانتهاء من أعمال تطوير الطرق المحيطة بالجسر مشيرا إلى أن هذا الافتتاح الجزئي للجسر جاء نتيجة تفادي الزحام الحاصل في المنطقة المحيطة به لاسيما وأن الأيام القادمة ستشهد حركة مرورية كثيفة بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث كان لا بد من أن تتم عملية الافتتاح الجزئي للتغلب على الزحام وفك الاختناقات المرورية، وبين المهندس العمري بأن الأمانة ستسعى جاهدة لإنهاء جميع أعمال تطوير الطرق المحيطة بالجسر خلال الأشهر القليلة القادمة وتم تكليف المقاول بالبدء بأعمال التطوير وضرورة إنهائها خلال ثلاثة أشهر.

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