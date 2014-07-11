عادل رامي يدفع نصف مليون ليلعب مع ميلان

قرر عادل رامي مدافع فالنسيا أن يدفع نصف مليون يورو من جيبه الخاص حتى يتمم انتقاله نهائيا إلى ميلان.

عادل رامي - 28 عاما - لعب بقميص ميلان في الموسم الماضي بعقد إعارة من فالنسيا الإسباني.

بعد نهاية الموسم، رفض ميلان أن يدفع 7 ملايين يورو كانت في عقد عادل رامي لشراء المدافع الفرنسي نهائيا.

قرر ميلان التفاوض من جديد مع فالنسيا، وطلب النادي الإسباني 4 وربع مليون يورو.

لكن ميلان لم يستطع دفع أكثر من 3.75 مليون يورو.. وهنا تدخل عادل رامي حتى لا تفسد المفاوضات، وقرر دفع الباقي من جيبه.

وأكد أدريانو جالياني نائب رئيس ميلان "عادل يرغب في ارتداء قميص الفريق الموسم المقبل.. وقد دفع من جيبه الكثير لإتمام ذلك".