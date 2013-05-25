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الجيش العراقي يبدأ عملية "الشبح" لـ"تطهير" صحراء الرمادي من القاعدة

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الجيش العراقي يبدأ عملية "الشبح" لـ"تطهير" صحراء الرمادي من القاعدة الجيش العراقي يبدأ عملية "الشبح" لـ"تطهير" صحراء الرمادي من القاعدة

كتب : الأناضول السبت 25-05-2013 13:23

بدأ الجيش العراقي، فجر اليوم، عملية باسم "الشبح" في صحراء مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، غرب العراق، لـ"تطهيرها" من مسلحي تنظيم القاعدة.

وقال مصدر من قيادة عمليات الأنبار إن العملية بدأت في منطقة الكيلو 160 الواقعة على الخط السريع الذي يربط العراق بدولتي الأردن وسوريا لتعقب المسلحين، تستخدم خلالها الطائرات المروحية، وتتعاون معها الشرطة.

ولم يذكر المصدر العسكري تفاصيل أخرى، أو المدى الزمني لاستمرار العملية.

وبحسب مصدر أمني من وزارة الداخلية، فإن العملية تهدف كذلك إلى البحث عن مختطفين من أفراد الشرطة ومدنيين في تلك المنطقة الشاسعة من المتوقع أن جماعات مسلحة تخبأهم فيها.

وتشهد العراق تصعيد في أعمال العنف في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية المعارضة لحكومة نوري المالكي في محافظات الشمال والغرب والوسط.

وتشمل أعمال العنف تفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة واختطاف واغتيالات، غالبا لا تعلن جهة مسؤوليتها، ولا تعلن السلطات عن توصلها للجناة أو القبض عليهم، إلا أنها تشير أحيانا إلى مسؤولية تنظيم القاعدة عنها.

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