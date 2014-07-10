“ظريف” يدعو إلى تحرك حازم لوقف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين

بعث وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، عقب الاعتداءات الإسرائیلية ضد أهالي غزة العزل، حيث دعا فيها هذه الأوساط إلى القيام بإجراء حازم لوقف هذه الجرائم.

وقال “ظريف” في هذه الرسالة مخاطباً بان كي مون، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أياد مدني، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي: “إن الكيان الصهيوني قد شن عدواناً واسعاً ضد المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك اعتقال مئات الفلسطينين وقصف المناطق السكنية للفلسطينين خلال الأسابيع الأخيرة”.

وأضاف أن هذه الموجة من الممارسات العدوانية من خلال الهجوم العسكري الواسع ضد قطاع غزة والقصف الجوي والمدفعي والبحري ضد مختلف المناطق في القطاع، وقصف البيوت والقتل الممنهج والمنظم ضد المدنيين من بينهم النساء والأطفال، وحتى مهاجمة المراسلين خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى مقتل عشرات الفلسطينين وإصابة مئات الآخرين منهم، قد خلقت وضعاً مقلقاً وكارثياً للغاية.

وحذر من أن استمرار هذا الوضع خاصة في ظل مواصلة الحصار الظالم لقطاع غزة، والنقص الشديد في الوسائل الطبية لعلاج المصابين، وعدم إمكانية إرسال المساعدات الإنسانية إلى هذا القطاع، سيؤدي إلى وقوع كارثة بشرية كبرى.

كما حذر من أن الوضع سيعرض سلام المنطقة وأمنها للخطر بشكل جاد.

وحمل “ظريف” كافة المؤسسات والأوساط الإقليمية والدولية مسؤولية إدانة جرائم الكيان الاسرائيلي ضد المناطق الفلسطينية بشكل واضح، والحيلولة دون مواصلة اعتداءات هذا الكيان الغاصب.

ودعا وزير الخارجية الإيرانية بان كي مون، وأياد مدني، ونبيل العربي، إلى بذل مساعيهم لوقف الممارسات العدوانية للكيان الاسرئيلي، وقتلة الشعب الفلسطيني المظلوم وذلك في إطار واجباتهم القانونية والإنسانية.