بالفديو والصور..أول إعلان للفيلم الأمريكى “الخروج” الذى يجسد موسى عليه السلام

أخيرا وبعد شهور عديدة من العمل ، خرج إلى النور فيلم ( الخروج : الآلهة والملوك) من بطولة كريستيان بيل ، بطل سلسلة أفلام الرجل الوطواط ، حيث أعلنت شركة 20th Century Fox ، عن خروج أول إعلان تجريبى للفيلم ، وذلك الثلاثاء الماضى

الفيلم من إخراج ريدلي سكوت، وقد اتجه مع فريق العمل إلى مدينة ألميريا في إسبانيا بعد بقائه أياما قليلة في إنجلترا، حيث سيقوم بتصوير ملامح مصر القديمة هناك من خلال بناء ديكورات عملاقة في منطقة جبال سييرا آلاميا التي تقع جنوب شرق إسبانيا على البحر المتوسط، ومن المتوقع أن يتجه طاقم التصوير إلى المغرب ليصور بعض المشاهد الأخرى هناك.

وتؤكد الصحف الأمريكية أنه علي الرغم من أن “بيل” لم يحالفه الحظ للفوز بجائزة الأوسكار أحسن ممثل عن فيلم “احتيال أمريكي”، إلا ان هذا الفيلم سيفتح امامه أبوابا جديده.

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