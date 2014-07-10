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مصدر دبلوماسي : تصريحات بان كي مون عن فتح معبر رفح تتسم بعدم التوازن

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مصدر دبلوماسي : تصريحات بان كي مون عن فتح معبر رفح تتسم بعدم التوازن مصدر دبلوماسي : تصريحات بان كي مون عن فتح معبر رفح تتسم بعدم التوازن

أكد مصدر مطلع أن تصريحات السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة والتي أشار خلالها إلي ضرورة فتح معبر رفح , تتسم بعدم التوازن حيث تتناول فقط فتح معبر رفح في حين أنها لا تشير إلي مسئولية إسرائيل كقوة احتلال في تشغيل كافة المعابر التي تربطها بقطاع غزة، فضلاً عن تجاهل حقيقة أن السلطات المصرية قررت بالفعل فتح معبر رفح بشكل استثنائي لاعتبارات إنسانية والسماح باستقبال الجرحى والمصابين جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
> و شدد المصدر علي مسئولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القانونية والأخلاقية لوقف العدوان الإسرائيلي غير المسئول والاستخدام المفرط للقوة غير المبررة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

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