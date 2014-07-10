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بالفيديو… وزير البترول أطالب المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء

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بالفيديو… وزير البترول أطالب المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء بالفيديو… وزير البترول أطالب المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء

المهندس-شريف-إسماعيل-وزير-البترول

أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، أن المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ طلب كمية إضافية من الغاز للمحافظة، ووعدته بوصول الكميات قريبًا.

وأشار المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، أنه لاتوجد أزمة بالمحافظة لا في الغاز الطبيعي ولا في السولار، ولا في البنزيين وماطلبته من الوزير من كميات الغاز ماهي إلا حصة اضافية فقط نظرا لأننا في شهر رمضان المبارك ولابد من وجود كمية احتياطية بالمحافظة.

وطالب المهندس شريف اسماعيل وزير البترول الشعب المصري بترشيد استهلاك الكهرباء ولو 10% فقط مما بوفر على الدولة كميات كبيرة من المازوت التي تحتاجها محطات الكهرباء وغيرها من الإحتياجات المتعددة.

وأضاف إسماعيل “أطالب وسائل الإعلام، بنقل الحقائق دون اثارة لأن نقل أخبار غير حقيقية تشعل الأزمة فلو ذكرت الصحف أن هناك أزمة في الغاز بأي محافظة غير الحقيقة سيحدث هناك تكدس كبير للحصول على اسطوانات الغاز برغمن توفرها”.

 

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