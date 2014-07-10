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فالنتينو يُدخلنا غابة مسحورة وغوتييه إلى قصر الظُلمات

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فالنتينو يُدخلنا غابة مسحورة وغوتييه إلى قصر الظُلمات فالنتينو يُدخلنا غابة مسحورة وغوتييه إلى قصر الظُلمات

الخميس 10-07-2014 16:01

يستوحي مصممو الأزياء أفكارهم ومواضيع مجموعاتهم من أشياء مختلفة ومتنوعة في الحياة، فيعودود بالتاريخ، حيناً، الى عصور ماضية، وأحياناً يعبرون الى المستقبل بتخيلاتهم عنه، وأحياناً أخرى يكتفون بالاستلهام من أبسط الأشياء الموجودة حولهم. ولموسم خريف وشتاء 2014-2015 لأسبوع الموضة الراقية مصادره الخاصة التي شكلت مجموعات الأزياء المبتكرة...
الطبيعة بجمالها وعناصرها الغنية كانت محور مجموعة فالنتينو Valentino بطبعات الورود على الأقمشة، والريش الذي زين بعض التصميمات، ولوحة الألوان الهادئة التي تشبه ألوان الغابة عند انعكاس أشعة الشمس عليها في دقائق الفجر الأولى. أما المصمم جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier فكانت له أفكاره الخاصة، غير المألوفة. وفي هذه المجموعة استوحى من أسطورة "مصاصي الدماء" بملابسهم الداكنة، وباللون الأحمر الناري، وبالماكياج الدرامي مع الظلال الحمراء التي أظهرت نظرة شريرة على وجوه العارضات. بينما دار Vionnet فقد عبرَت عن أفكارها عن طريق التلاعب بالأقمشة، حيث قدمت مجموعة بتصميمات بسيطة مع إبراز الأقمشة التي ميّزتها الثنيات التي امتدت على طول التصميمات بألوان تنوّعت بين الأحمر، الأسود، البيج، والأبيض.
اخترنا اليوم بعضاً من أجمل تصميمات العروض الثلاثة، شاهديها وأخبرينا عن المجموعة التي برأيك كانت الأجمل.

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سيدتي