«محلب» يبحث سبل استصلاح 4 ملايين فدان

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، الخميس، لبحث سبل تنفيذ مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، في إطار جهود الحكومة لتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة حجم المحاصيل الموجهة للتصدير، بحضور وزراء «التخطيط، والمالية، والموارد المائية والري، والزراعة».

تم خلال الاجتماع الاتفاق على بدء المشروع باستصلاح مليون فدان كمرحلة أولى في مناطق الفرافرة، والداخلة، وسيوة، وجنوب الوادي «توشكى».

وعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، النماذج الزراعية المقترحة والتكلفة الإجمالية للاستصلاح، وتطرق وزير الموارد المائية والري، إلى مناطق التنمية المتاحة والتي تعتمد على المياه الجوفية، وتكاليف الأعمال المطلوبة لتوفير المياه في تلك المناطق.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التأكد من وجود مخزون مياه جوفي يكفي لتنفيذ تلك المشروعات، موجها بإجراء مسح شامل لآبار المياه المتاحة وسعتها التخزينية، وإعداد حصر بالشركات التي تتوافر لديها إمكانات وأجهزة حفر الآبار والخبرة في تلك الأعمال، سواء في مصر أو المنطقة العربية للاستعانة بها في عمليات الحفر.