إحالة ملف استغلال اسم “جامعة بنها” للحصول علي منح وشهادات إلي التحقيق

أحال الدكتور على شمس الدين، رئيس جامعة بنها، ملف قيام بعض الشركات، ومراكز التدريب باستغلال اسم جامعة بنها للحصول على منح وشهادات خاصة بماجستير إدارة الأعمال إلى التحقيق.

أشار “شمس الدين” إلي أنه إذا ثبت أى تقصير لأى شخص سواء فى داخل أو خارج الجامعة، سوف يتم إحالة الموضوع برمته للنيابة العامة.

ومن جانبه أكد شمس الدين، إلي أنه لايوجد أى اتفاقيات أكاديمية بين الجامعة، والجامعات الأمريكية ومنها جامعة مانهاتن التى تمنح شهادة ماجستير لإدارة الأعمال مُشيرًا بأن الاتفاقيات التى تمت مع بعض مراكز التدريب المختصة تقتصر على منح دورة تدريبية فقط محددة المدة وليس شهادة أكاديمية.

وبدوره قال الدكتور سليمان مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة لاتقدم أى دورات تدريبية أو منح لماجسيتر إدارة الأعمال، حيث تقوم كلية الهندسة بشبرا فقط بتأجير عدد من القاعات لعدد من الشركات، ومنظمى المؤتمرات والندوات دون أن تتدخل الجامعة فى الشهادة التى تمنحها للمتدرب.

وأكد سليمان مصطفي بأنه سوف يتم التحقيق مع من حاول استخدام اسم الجامعة فى إعلانات ترويجية لمنح كورسات وشهادات فى ماجستير إدارة الأعمال أو إدعاء اشرافها العلمى والأكاديمى بالمخالفة للقانون.