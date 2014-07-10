بالصور.. أميرات «ديزني» يكافحن «العنف الأسري»

أطلق فنان عربي، يتخذ اسما مستعارا وهو «سينت هوكس»، حملة عالمية لمكافحة العنف الأسري في أمريكا عبر إعادة تصميم أميرات «ديزني» بشكل يظهرهن بعد ممارسة أعمال الضرب والعنف على أجسامهن.

الحملة تحت عنوان «Happy Never After» وتضم 4 صور لشخصيات «ديزني» وهن الأميرات «أوروا، سندريلا، جاسمين، آريال».

وتساءل «هوكس» على موقعة الإلكتروني الرسمي في إعلان حملته: «متى توقف عن معاملتك كأميرة؟ الوقت لم يتأخر لكي تضعي حد لهذا الأمر».

وأكد «هوكس» أن الهدف من الملصقات هو تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن قضاياهم حتى يتسنى للسلطات اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ذلك من الحدوث مرة أخرى.

ومنذ أسبوع أيضا، رسم الفنان الإيطالي «أليكسندرو بالومبو»، أميرات «ديزني» ولكن بصورة توضح العنف الذي تتعرض له المرأة، وحمل المشروع اسم «لا للعنف ضد المرأة»، بهدف مواجهة مشكلات هؤلاء السيدات اللاتي يتصنعن السعادة مع أسرهن.

وقال «بالومبو»: «أردت تسليط الضوء على مشكلة تواجه الكثير من النساء في جميع أنحاء العالم، فالعنف الأسري مشكلة واسعة الانتشار وموجودة حتى بين الأزواج الذين يعتقد الناس أن علاقتهم طبيعية».